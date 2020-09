Подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова выиграла короткую программу на первом этапе Кубка России в Сызрани. Щербакова получила за свой прокат 82,13 балла.

Второе место заняла Майя Хромых с результатом 69,28. Хромых допустила степ-аут на открывавшем программу двойном акселе, но чисто сделала лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп. Несмотря на ошибку, 14-летняя юниорка за счет красивой программы под блюз-композицию I Will Take Care of You взяла серебро.

Третьей стала Анна Фролова из ЦСКА, которая технически откаталась чище Хромых. Она без ошибок сделала тройной лутц, двойной аксель и тройной флип + тройной тулуп под музыку из нашумевшего фильма «Матильда» и получила 68,19 балла.