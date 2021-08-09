Щербакова возглавила рейтинг ISU, Трусова — вторая, Медведева выше Загитовой
Чемпионка мира-2021 российская фигуристка Анна Щербакова возглавила рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU). В ее активе 2723 балла.
На втором месте расположилась еще одна россиянка, Александра Трусова (2392), тройку замыкает японка Рика Кихира (2271).
Елизавета Туктамышева занимает четвертое место (1933), Алена Косторная — седьмая (1638), Камила Валиева — 23-я (770), Софья Самодурова — 26-я (711), Дарья Усачева — 31-я (672), Евгения Медведева — 34-я (624), Алина Загитова — 36-я (582).
У мужчин лидером рейтинга является двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю. На втором месте — американец Нэйтан Чен, третий — Юка Кагиями из Японии.
Лучшим среди россиян стал чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев (шестое место).
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