Российские фигуристы пропустят первые два этапа Гран-при среди юниоров

Российские фигуристы не примут участия в первом и втором этапах Гран-при среди юниоров в Куршевеле, информирует официальный сайт ФФККР.

В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 правительственными органами Франции было выпущено постановление, согласно которому Россия и ряд других страны отнесены в «красную» зону. В связи с этим все приезжающие во Францию граждане РФ, не привитые от коронавируса одобренной в ЕС вакциной, обязаны пройти 10-дневный карантин.

В настоящее время ФФККР согласовывает с Международным союзом конькобежцев (ИСУ) возможности перераспределения квот на другие этапы серии.

Также ФФККР было предложено пересмотреть критерии отбора участников на финал Гран-при среди юниоров в нынешнем сезоне.