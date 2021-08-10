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Российские фигуристы пропустят первые два этапа Гран-при среди юниоров

16:49
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Российские фигуристы не примут участия в первом и втором этапах Гран-при среди юниоров в Куршевеле, информирует официальный сайт ФФККР.

В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 правительственными органами Франции было выпущено постановление, согласно которому Россия и ряд других страны отнесены в «красную» зону. В связи с этим все приезжающие во Францию граждане РФ, не привитые от коронавируса одобренной в ЕС вакциной, обязаны пройти 10-дневный карантин.

В настоящее время ФФККР согласовывает с Международным союзом конькобежцев (ИСУ) возможности перераспределения квот на другие этапы серии.

Также ФФККР было предложено пересмотреть критерии отбора участников на финал Гран-при среди юниоров в нынешнем сезоне.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5584-o-neuchastii-rossijskikh-figuristov-v-pervom-i-vtorom-etapakh-serii-isu-gran-pri-sredi-yuniorov-v-kurshevele-frantsiya.html

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