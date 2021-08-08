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Плющенко поделился впечатлениями от контрольных прокатов юниорской сборной России

13:18
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко высказался о контрольных прокатах юниорской сборной России.

Под его руководством к новому сезону готовятся Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева и Кирилл Сарновский.

«Если говорить о программах, то Кириллу мы поменяли обе. Новые поставил Леонид Свириденко. Мы дали ему такую возможность, и я считаю, он справился хорошо, достойно. Кирюша сам выбирал музыку. Я не вмешивался, потому что придерживаюсь точки зрения, что когда спортсмены сами предлагают музыку, образы, которые они чувствуют, то от этого надо отталкиваться и смотреть, подойдет или не подойдет.

У Вероники короткая «Джокер», где она изображает озорную девчонку, хулиганку. Мы выбрали такой образ для короткой программы на контрасте с произвольной, чтобы разнообразить стили и образы. Один дерзкий, динамичный, танцевальный, второй — лиричный.

Соне мы оставили короткую программу «Ne Me Quitte Pas». На мой взгляд, менять ее не надо. Девочка заметно прибавила. Впервые здесь, в Новогорске, прыгнула четверной сальхов.

С Настей мы работаем недолго, несколько месяцев, но буквально за месяц выучили четверной тулуп, и мне эта девочка тоже понравилась в плане работы. Она умеет слышать, слушает — это важный момент, пашет, пашет на износ, даже иногда ее приходится немножко останавливать. Элегантная фигуристка, красавица, с длинными линиями.

Всему штабу «Ангелов Плющенко» хочу сказать большое спасибо за проделанную работу, сезон начали достойно», — приводит слова Плющенко пресс-служб ФФККР

Контрольные прокаты юниоров проходят в Новогорске с 2 по 11 августа.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5581-kontrol-nye-prokaty-yuniory-odinochnoe-katanie.html

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