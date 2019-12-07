Щербакова упала с четверного флипа в произвольной программе в финале «Гран-при»

Действующая чемпионка России Анна Щербакова упала в произвольной программе в финале «Гран-при».

Фигуристка начала программу с каскада четверной лутц+тройной тулуп, затем упала с четверного флипа. Далее спортсменка сделала двойной аксель, четверной лутц, каскад тройной лутц+тройной риттбергер, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной флип.

Щербакова набрала за свой прокат 162,65 балла (это ее лучший результат в сезоне) и 240,92 в сумме и занимает промежуточное первое место.

Перед ней Александра Трусова первой в истории выполнила четверной флип в женских соревнованиях. При этом Щербакова не пропустила вперед Трусову по сумме баллов.