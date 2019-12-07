Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Щербакова упала с четверного флипа в произвольной программе в финале «Гран-при»

7 декабря 2019, 23:34
Теги:

Действующая чемпионка России Анна Щербакова упала в произвольной программе в финале «Гран-при».

Фигуристка начала программу с каскада четверной лутц+тройной тулуп, затем упала с четверного флипа. Далее спортсменка сделала двойной аксель, четверной лутц, каскад тройной лутц+тройной риттбергер, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, тройной флип.

Щербакова набрала за свой прокат 162,65 балла (это ее лучший результат в сезоне) и 240,92 в сумме и занимает промежуточное первое место.

Перед ней Александра Трусова первой в истории выполнила четверной флип в женских соревнованиях. При этом Щербакова не пропустила вперед Трусову по сумме баллов.

Онлайн-трансляция финала «Гран-при» — здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир