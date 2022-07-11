В Госдуме призвали ФФКР поддержать Петренко после исключения из украинской федерации

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал исключение олимпийского чемпиона Виктора Петренко из Украинской федерации фигурного катания (УФФК) за выступление в шоу Татьяны Навки.

«Обязательно надо поддержать бывшего спортсмена, который сейчас продолжает свою карьеру в шоу с нашими и зарубежными прославленными фигуристами. Однозначно надо поддержать! Возможно, глупость украинской федерации была сделана под нажимом, другого варианта я не вижу. Петренко — знаковый спортсмен, такими ребятами надо гордиться, их на Украине не так много. То, что он выступает в шоу, не говорит о том, что он не любит Украину. Если он обратится к Федерации фигурного катания России, думаю, поддержка будет однозначно оказана. Это еще раз показывает недальновидную политику украинских спортивных чиновников, которые пытаются каленым железом выжечь все, что связано с Россией. В конце концов наступят себе на больную мозоль. Это опасная дорога в никуда. Не знаю, как они будут общаться со своими гражданами и коллегами по спортивной отрасли после восстановления взаимоотношений российского спорта с международными федерациями. То, что они рубят сук, на котором сидят, — это факт», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее НОК Украины выступил с осуждением выступления Петренко на ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.