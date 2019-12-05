Щербакова пыталась исполнить три четверных прыжка в произвольной программе перед Финалом «Гран-при»

Российская фигуристка Анна Щербакова во время тренировочного проката произвольной программы в Турине перед Финалом «Гран-при» попробовала исполнить три четверных прыжка. Фигуристка упала со стартового четверного флипа, затем сделала четверной лутц и каскад «четверной лутц-тройной тулуп», по ходу проката допустив помарку на каскад «тройной лутц-тройной риттбергер». Щербакова впервые попыталась исполнить сразу три четверных прыжка в произвольной программе и исполнить флип в четыре оборота.

Короткую программу на турнире женщины представят 6 декабря в 21.50 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции