Щербакова — о выступлении на турнире по шоу-программам: «Для меня номер неоднозначный. Много разных эмоций»
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прокомментировала выступление на турнире по шоу-программам «Русский вызов».
— Мелодия из фильма «17 мгновений весны» — тема надежды, начала весны, добра, тепла. Ты это имела в виду?
— Конечно! Для меня номер неоднозначный. Это не только боль. Но и воспоминания. Много разных эмоций. Старалась передать.
— С какой героиней фильма ассоциируешь себя?
— Конечно, это жена Штирлица. Сцена в кафе вдохновила нас и тренеров на этот номер.
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