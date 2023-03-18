Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

18 марта, 19:43

Щербакова — о выступлении на турнире по шоу-программам: «Для меня номер неоднозначный. Много разных эмоций»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прокомментировала выступление на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

— Мелодия из фильма «17 мгновений весны» — тема надежды, начала весны, добра, тепла. Ты это имела в виду?

— Конечно! Для меня номер неоднозначный. Это не только боль. Но и воспоминания. Много разных эмоций. Старалась передать.

— С какой героиней фильма ассоциируешь себя?

— Конечно, это жена Штирлица. Сцена в кафе вдохновила нас и тренеров на этот номер.

Турнир шоу-программ. Турнир шоу-программ. Онлайн-трансляция
Фигурное катание
Анна Щербакова
1
0
Читайте также
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появилось видео номера Медведевой на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Ягудин поделился эмоциями от выступления на турнире по шоу-программам в день рождения
Новости
RSS RSS
Все новости