Щербакова — о выступлении на турнире по шоу-программам: «Для меня номер неоднозначный. Много разных эмоций»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прокомментировала выступление на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

— Мелодия из фильма «17 мгновений весны» — тема надежды, начала весны, добра, тепла. Ты это имела в виду?

— Конечно! Для меня номер неоднозначный. Это не только боль. Но и воспоминания. Много разных эмоций. Старалась передать.

— С какой героиней фильма ассоциируешь себя?

— Конечно, это жена Штирлица. Сцена в кафе вдохновила нас и тренеров на этот номер.