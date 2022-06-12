Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала заявление ВАДА по делу россиянки Камилы Валиевой. Ранее в ВАДА сообщили, что расследование дела Валиевой может занять больше времени, чем было запланировано ранее.

«На много лет вперед у этой девочки есть шансы выигрывать у всех. Они ее дисквалифицируют не на год, не на два. Они совсем уже обалдели! Только и слышно от них: русских не пускаем, русских не пускаем. Своих талантливых детей у них нет, а с такой злостью их быть и не может. Даже маленькие девочки в других странах злые. У этого расследования была очень большая огласка. К тому же все это случилось на Олимпийских играх. Вот откуда взялась эта организованная злость и зависть к нашему русскому хорошему ребенку? Откуда у них такая злость к такой красавице, умнице, талантливой девочке?» — сказала Тарасова «СЭ».

В конце декабря 2021-го россиянка сдала допинг-пробу, которая была направлена в аккредитованную ВАДА лабораторию в Стокгольме. Окончание расследования было намечено на 8 августа.