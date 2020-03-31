Щербакова похвасталась эффектным шпагатом

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова показала, как тренируется дома в условиях самоизоляции.

16-летняя фигуристка позанималась на тренажере, cделала прыжковые упражнения, а в конце продемонстрировала эффектную растяжку и шпагат.

В сезоне-2019/20 Щербакова также стала серебряным призером Финала Гран-при и чемпионата Европы. Фигуристка должна была выступить на чемпионате мира в Монреале (с 18 по 22 марта), но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.