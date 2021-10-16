Российская фигуристка Анна Щербакова лидирует после короткой программы на турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy. Она получил 74,76 балла.

На втором месте Майя Хромых (72,82). Замыкает тройку Софья Самодурова (67,15). Все три российских спортсменки исполнили свои короткие программы без падений.

Произвольные программы фигуристки представят 17 октября.