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Щербакова лидирует после короткой программы на турнире в Будапеште, Хромых — 2-я, Самодурова — 3-я

Щербакова лидирует после короткой программы на турнире в Будапеште
16 октября, 20:30
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Анна Щербакова лидирует после короткой программы на турнире серии ISU Challenger Budapest Trophy. Она получил 74,76 балла.

На втором месте Майя Хромых (72,82). Замыкает тройку Софья Самодурова (67,15). Все три российских спортсменки исполнили свои короткие программы без падений.

Произвольные программы фигуристки представят 17 октября.

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Александр Кравченко все материалы автора
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