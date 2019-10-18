Щербакова и Туктамышева ударно провели тренировку перед стартом этапа «Гран-при» в США

Действующая чемпионка России, дебютантка взрослого сезона 15-летняя Анна Щербакова на тренировке перед этапом серии «Гран-при» в Лас-Вегасе исполнила четыре четверных лутца: по два раза сольно и в каскаде с тройным тулупом, cообщает журналист Джеки Вонг в Twitter.

За время тренировки Щербакова в числе прочего восемь раз исполнила каскад из тройных лутца и риттбергера, лишь однажды допустив помарку на приземлении. Не обошлось и без падений: дважды с тройного лутца, один раз с четверного и еще раз с каскада тройной флип-ойлер-тройной сальхов.

Елизавета Туктамышева исполнила меньшее количество прыжков и каскадов, обойдясь без падений. На ее счету в числе прочего четыре чисто исполненных тройных акселя.

Короткую программу на этапе «Гран-при» в США женщины покажут 19 октября в 07.00 по московскому времени.