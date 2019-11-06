Щербакова и ее питомец с одной передней лапой. Трогательная история

Действующая чемпионка России Анна Щербакова в своем Instagram опубликовала серию фотографий со своей собакой Бонни, у которой после операции осталась только одна передняя лапа.

— Мой герой! Боничка очень смело и только с позитивом проходит через все трудности! — подписала фигуристка фотографии.

15-летняя Щербакова проводит дебютный сезон на взрослом уровне, она выиграла предсезонный турнир Lombardia Trophy и американский этап «Гран-при». В следующий раз фигуристка выступит на китайском этапе серии, c 8 по 10 ноября.