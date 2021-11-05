Щербакова: «Этери Георгиевна говорила мне, что я слишком много думаю»

Чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова выступила с короткой программой на Гран-при Италии в Турине.

Щербакова прыгнула двойной аксель, тройной флип, а затем прыгнула каскад тройной лутц — двойной тулуп вместо заявленного каскада с тройным риттбергером.

— Я недовольна своим выступлением. Потому что я сделала несколько серьезных ошибок. Это была не техническая ошибка, а что-то в моей голове. Каждый раз я нервничаю, но в этот раз как-то слишком много думала о выступлении.

Последний сезон дал мне очень уверенности. Но сейчас я не думаю о нем. В каждом сезоне новые соревнования, все по-новому.

— Сравните этот чемпионат с тем, что был два года назад. Есть ли какая-то разница?

— Я прекрасно помню, как я выступала здесь на финале «Гран-при». Я часто вспоминаю свои ощущения на тренировках и на льду. Сейчас я понимаю, что многое изменилось. Раньше я нервничала даже на обычных тренировках. Сейчас все более спокойно. И когда я иду по коридорам, то многое для меня знакомо. И это здорово.

— Что было в голове, когда вы решили изменить каскад?

— Этери Георгиевна говорила мне, что я слишком много думаю. Этот каскад я могу сделать из неудобного положения. Он хорошо натренирован. Я просто слишком много думала, чтобы сделать его лучше. Прыгала двойной тулуп, чтобы не остаться без каскада. Добавила его, чтобы не было большой потери баллов.