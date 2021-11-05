Хромых: «Есть фраза «МайяМожет». Может, это и девиз, я не знаю. Говорят и говорят»

Российская фигуристка Майя Хромых прокомментировала свое выступление с короткой программой на «Гран-при Италии», где она чисто исполнила все прыжки.

— Я очень рада, что сегодня получилось откатать чисто. Были немного смутные ощущения. Не до конца поняла.

— Есть фраза «МайяМожет». Как она появилась и как вы к этому относитесь?

— Если мне не изменяет память, то первый раз услышала это на этапе Кубка России. Этери Георгиевна это сказала. После этого все и пошло, начали все говорить. Может, это и девиз, я не знаю. Говорят и говорят.