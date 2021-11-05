Хромых: «Есть фраза «МайяМожет». Может, это и девиз, я не знаю. Говорят и говорят»
19:00
Российская фигуристка Майя Хромых прокомментировала свое выступление с короткой программой на «Гран-при Италии», где она чисто исполнила все прыжки.
— Я очень рада, что сегодня получилось откатать чисто. Были немного смутные ощущения. Не до конца поняла.
— Есть фраза «МайяМожет». Как она появилась и как вы к этому относитесь?
— Если мне не изменяет память, то первый раз услышала это на этапе Кубка России. Этери Георгиевна это сказала. После этого все и пошло, начали все говорить. Может, это и девиз, я не знаю. Говорят и говорят.
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