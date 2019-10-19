Американская фигуристка Брейди Теннел лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при» Skate America в Лас-Вегасе. Она набрала 75,10 балла. Лучшей из россиянок стала Анна Щербакова, которая с результатом 67,60 балла занимает четвертое место, Елизавета Туктамышева замыкает пятерку.

Лас-Вегас (США)

«Гран-при»

Skate America

Женщины

Короткая программа

1. Брейди Теннел (США) — 75,10

2. Каори Сакамото (Япония) — 73,25

3. Вакаба Хигути (Япония) — 71,76

4. Анна Щербакова (Россия) — 67,60

5. Елизавета Туктамышева (Россия) — 67,28

6. Карен Чен (США) — 66,03

11. Станислава Константинова (Россия) — 48,27