Щербакова — четвертая после короткой программы на Skate America, Туктамышева — пятая
08:42
Американская фигуристка Брейди Теннел лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при» Skate America в Лас-Вегасе. Она набрала 75,10 балла. Лучшей из россиянок стала Анна Щербакова, которая с результатом 67,60 балла занимает четвертое место, Елизавета Туктамышева замыкает пятерку.
Лас-Вегас (США)
«Гран-при»
Skate America
Женщины
Короткая программа
1. Брейди Теннел (США) — 75,10
2. Каори Сакамото (Япония) — 73,25
3. Вакаба Хигути (Япония) — 71,76
4. Анна Щербакова (Россия) — 67,60
5. Елизавета Туктамышева (Россия) — 67,28
6. Карен Чен (США) — 66,03
11. Станислава Константинова (Россия) — 48,27
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...