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Самсонов вошел в состав сборной России на юношеские Олимпийские игры 2020 года

21:40
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Бронзовый призер юниорского финала «Гран-при» сезона-2019/20 Даниил Самсонов выступит в составе сборной России на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в швейцарской Лозанне, сообщает ТАСС.

Также в составе российской команды выступят Андрей Мозалев, Виктория Васильева, Ксения Синицына, спортивные пары Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, танцевальные дуэты Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, Софья Тютинина и Александр Шустицкий.

Состав сборной России на юношеские Олимпийские игры исполком Олимпийского комитета утвердит на заседании 24 декабря. Соревнования пройдут в Лозанне с 9 по 22 января 2020 года.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7358933

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