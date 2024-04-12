Самсонов рассказал о конкуренции в группе Тутберидзе

Российский фигурист Даниил Самсонов ответил на вопрос о конкуренции в мужской группе Этери Тутберидзе.

18-летний спортсмен стал участником шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду». Мероприятие проходит в пятницу, 12 апреля, в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

— Появление Мозалева в группе? Конкуренции нет, мы давно знакомы, у нас в группе еще Эгадзе, мы как лучшие друзья вместе тренируемся, ходим много куда вместе. Всегда лучше тренироваться, когда есть с кем пошутить, кто подбодрит. Вся конкуренция на стартах.

— Куда вместе ходите? В «Макдоналдс»?

— Ну тут не знаю, я в такое не хожу, а про них нет знаю. (Смеется.)

— Вы не пробовали четверной аксель?

— Мы пошутили на эту тему, что многие пробовали не самым удачным образом. Сегодня один фигурист показал свою попытку и было падение, мы пошутили, что надо выложить. У меня были мысли о четверном акселе, но в голове не укладывается, как скрутить это. Сейчас готовлюсь к следующему сезону, планирую усложнять контент.

18-летний Самсонов является бронзовым призером юниорских Олимпийских игр-2020, а также двукратным чемпионом России среди юниоров (2019, 2020).