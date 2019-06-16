Самодурова поздравила своего тренера Татьяну Мишину с днем рождения

Чемпионка Европы-2019 по фигурному катанию Софья Самодурова поздравила с днем рождения своего тренера Татьяну Мишину.

– Сегодня день рождения замечательного человека – моего тренера Татьяны Николаевны Мишиной! Я пришла к вам маленькой девочкой и прошла огромный путь в нашем коллективе, спасибо за опыт, за то, что приняли, делили со мной не только радость моих побед, но и неудачи. Мы – настоящая команда! Спасибо за все! – написала Самодурова.

Татьяна Мишина является супругой Алексея Мишина, который также тренирует Софью.

Все о фигурном катании – здесь