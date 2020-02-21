Самоделкина выиграла финал Кубка России. Она обошла учениц Тутберидзе

Ученица ЦСКА Софья Самоделкина победила в финале Кубка России в категории КМС. По сумме двух прокатов 13-летняя фигуристка набрала 224,52 балла. Спортсменка тренируется в группе Сергея Давыдова и Александры Кравцовой.

В короткой программе Самоделкина в числе прочего исполнила редкий каскад «тройной аксель-тройной тулуп», а в произвольной — тройной аксель сольно.

Второе место заняла 12-летняя ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева, которая в произвольной программе попыталась исполнить два четверных тулупа, но упала с одного из них. По сумму двух программ она набрала 212,84 балла. Третьей стала ее одногруппница Аделия Петросян с 205,22 балла.