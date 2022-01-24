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Сегодня, 22:38

«Мне поступило много негативных сообщений». Самоделкина временно ограничила доступ к Instagram

Самоделкина временно ограничила доступ к Instagram из-за большого количества негатива
Иван Шитик
Корреспондент

Российская фигуристка Софья Самоделкина сообщила, что ограничивает доступ к своей странице в Instagram.

«Дорогие мои подписчики, болельщики, я вас всех очень люблю и уважаю, и благодарю вас за вашу искреннюю поддержку. На данный момент я временно приостановила доступ к своей страничке в инстаграме в связи с тем, что после моих интервью на первенстве России среди юниоров мне поступило много негативных сообщений. Не понимаю, чем это вызвано, нужно время все обдумать. Спасибо за понимание», — написала Самоделкина.

Публикация от Sofya Samodelkina (@sofyasamodelkina)

Самоделкина попала в состав сборной России на первенство мира среди юниоров, которое пройдет в марте этого года в столице Болгарии Софии.

Софья Самоделкина
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