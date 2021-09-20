Самоделкина подвела итоги своего первого в карьере этапа юниорского Гран-при

Российская фигуристка Софья Самоделкина в своем Instagram подвела итоги юниорского Гран-при в Красноярске.

14-летняя спортсменка участвовала в турнире впервые в карьере и завоевала бронзовую медаль.

«Мой первый юниорский этап Гран-при в Красноярске

Хочу сказать большое спасибо моим родным тренерам — Сергею Дмитриевичу (Давыдову), Александре Романовне (Кравцовой), Виктории Леонидовне (Бондаренко), Сергею Александровичу. А также хочу выразить отдельную благодарность Бестемьяновой Наталье Филимоновне. Спасибо всем вам большое за проделанную работу.

Отдельное спасибо за шикарнейшее платье Наталье Покровской. И еще... мои болельщики — самые-самые. С началом», — написала Самоделкина.