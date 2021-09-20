Зинина поблагодарила болельщиков и тренерский штаб после юниорского этапа «Гран-при» в Красноярске
10:48
Российская фигуристка Анастасия Зинина поблагодарила тренерский штаб и болельщиков после юниорского этапа «Гран-при» в Красноярске.
Спортсменка набрала по сумме двух программ 206,20 балла и заняла второе итоговое место.
«Хочу сказать спасибо своим болельщикам и особенно тренерскому штабу: Евгению Плющенко, Дмитрию Михайлову, Сергею Алексееву и Алексею Захарченко. Работаем дальше», — написала Зинина в Instagram.
Первое место заняла Софья Акатьева (233,08 балла). Замкнула тройку Софья Самоделкина (202,39).
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