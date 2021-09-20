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Диана Дэвис подвела первые итоги первого сезона среди взрослых

07:33
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото ФФККР
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото ФФККР

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, в своем Instagram прокомментировала результаты первых недель сезона-2021/2022.

«Спасибо за прекрасные эмоции, которые мы испытали за прошедшие две недели! С нетерпением ждем Skate Canada», — написала Дэвис.

Публикация от Diana Davis (@di__davis)

Ранее Дэвис и Смолкин заняли второе место в танцах на льду на турнире U.S. International Classic в Норвуде. Они набрали 190,63 балла. Золото завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (207,30).

Напомним, 18-летняя Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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