Диана Дэвис подвела первые итоги первого сезона среди взрослых

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, в своем Instagram прокомментировала результаты первых недель сезона-2021/2022.

«Спасибо за прекрасные эмоции, которые мы испытали за прошедшие две недели! С нетерпением ждем Skate Canada», — написала Дэвис.

Ранее Дэвис и Смолкин заняли второе место в танцах на льду на турнире U.S. International Classic в Норвуде. Они набрали 190,63 балла. Золото завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (207,30).

Напомним, 18-летняя Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.