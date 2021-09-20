Диана Дэвис подвела первые итоги первого сезона среди взрослых
07:33
Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, в своем Instagram прокомментировала результаты первых недель сезона-2021/2022.
«Спасибо за прекрасные эмоции, которые мы испытали за прошедшие две недели! С нетерпением ждем Skate Canada», — написала Дэвис.
Ранее Дэвис и Смолкин заняли второе место в танцах на льду на турнире U.S. International Classic в Норвуде. Они набрали 190,63 балла. Золото завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (207,30).
Напомним, 18-летняя Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Читайте также
Роналду божественен — четвертый гол в трех матчах. Но «МЮ» в сумасшедшей игре с «Вест Хэмом» спасли Лингард и Де Хеа
Один из лучших легионеров КХЛ получил тяжелую травму, и клуб расторг с ним контракт. Похоже, он покинул лигу навсегда
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю