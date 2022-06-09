Самоделкина поблагодарила бывшего тренера Давыдова за совместную работу

Российская фигуристка Софья Самоделкина поблагодарила за работу своего бывшего тренера Сергея Давыдова. В июне 2022 года она перешла в группу Светланы Соколовской.

«Хотела бы поблагодарить Сергея Дмитриевича Давыдова и его команду за те годы, которые мы провели вместе. Я всегда буду ценить тот опыт, который мне дали. С уважением, Софья Самоделкина», — написала Самоделкина в соцсетях.

В сезоне-2021/22 Самоделкина заняла второе место на первенстве России среди юниоров и на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне. Она стала третьей на этапе «Гран-при» в Красноярске и пятой — на взрослом чемпионате России.