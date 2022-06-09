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Сегодня, 09:47

ISU сократил количество компонентов в фигурном катании с пяти до трех

Иван Торопцев
Корреспондент
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Международный союз конькобежцев (ISU) сократил количество компонентов с пяти до трех в фигурном катании, сообщает ТАСС.

Решение было принято на конгрессе организации, который проходит в Таиланде.

ISU исключил из компонентов «связующие элементы», «артистизм» и «передачу музыки и образа», сохранив «построение программы» и «владение коньком». К этим двум компонентам добавили «презентацию», которая частично включает в себя функции исключенных «артистизма» и «передачи музыки и образа».

Вчера, 8 июня ISU увеличил число участников чемпионата мира по фигурному катанию с сезона-2024/25.

Источник: https://tass.ru/sport/14863605
Фигурное катание
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