ISU сократил количество компонентов в фигурном катании с пяти до трех

Международный союз конькобежцев (ISU) сократил количество компонентов с пяти до трех в фигурном катании, сообщает ТАСС.

Решение было принято на конгрессе организации, который проходит в Таиланде.

ISU исключил из компонентов «связующие элементы», «артистизм» и «передачу музыки и образа», сохранив «построение программы» и «владение коньком». К этим двум компонентам добавили «презентацию», которая частично включает в себя функции исключенных «артистизма» и «передачи музыки и образа».

Вчера, 8 июня ISU увеличил число участников чемпионата мира по фигурному катанию с сезона-2024/25.