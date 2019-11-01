Самарин заявил, что грубо ошибся в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции

Российский фигурист Александр Самарин заявил, что допустил грубейшую ошибку в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции. 21-летний спортсмен занял 2-е место, уступив американцу Натану Чену.

Самарин чисто исполнил каскад четверной лутц + тройной тулуп, четверной флип, однако допустил степ-аут на тройном акселе. Он набрал 98,48 балла за свой прокат — это его лучший результат в карьере (предыдущий — 91,97 балла на чемпионате Европы-2019).

— Я допустил грубейшую ошибку там, где она не должна была быть, и это не позволило мне набрать заветную «гроссмейстерскую» сумму, — приводит слова Самарина ТАСС. — Неприятно делать сложнейшие четверные и ошибаться на тройных, по-моему, это было неверным моим решением.

Я понимал, что Чен уже наработал себе имя, и теперь оно работает на него. Я же пока работаю над собой, и ошибка на акселе ясно дала понять — максимум я пока не могу показать. Да, два четверных прибавляют уверенности и встряхивают, но после них надо держаться до конца программы.

Самарин является серебряным призером чемпионата Европы-2019, а также бронзовым призером командного чемпионата мира-2019.