"Сакура нашим чемпионкам к лицу". Медведева позирует на фоне цветения

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в Инстаграме новую фотографию. На снимке спортсменка позирует на фоне цветущей сакуры.

– Дни цветения, – написала Медведева в своем Инстаграме.

Подписчики фигуристки оценили фотографию:

semprelibera26: "Еще одно подтверждение, что сакура нашим чемпионкам к лицу"

l.a.d.y_m.o.o.n: "Какое потрясающе нежное фото"

e.m.supporter: "Наслаждайся весной, Женя"

volzhanka07: "Все цветет, и Женя расцвела!"

В текущем сезоне фигуристка не смогла отобраться в финал "Гран-при". Также спортсменка заняла 7-е место на чемпионате России-2019 в Саранске и не смогла отобраться на чемпионат Европы. Затем она стала победителем финала Кубка России и была включена в состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме. Там Медведева стала бронзовым призером.

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