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«С Трусовой и Косторной сохранились нормальные отношения». Щербакова — об уходе фигуристок к Плющенко

16:32
Алена Косторная. Александра Трусова. Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Александра Трусова. Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Анна Щербакова после победы на первом этапе Кубка России рассказала об отношениях с ушедшими из «Хрустального» Аленой Косторной и Александрой Трусовой. Обе экс-подопечные Этери Тутберидзе теперь занимаются в академии Евгения Плющенко.

— У нас были хорошие отношения, но скорее в тренировочной среде, мы никуда на выходных вместе особо не ездили, — сказала Щербакова. — И они сохранились, на контрольных прокатах в раздевалке мы были рядом, нормальное общение, никаких проблем. Никаких изменений из-за произошедшего не было. Между нами нет напряжения, общаемся так же. (Дмитрий Кузнецов)

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