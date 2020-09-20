Фигуристка Анна Щербакова после победы на первом этапе Кубка России рассказала об отношениях с ушедшими из «Хрустального» Аленой Косторной и Александрой Трусовой. Обе экс-подопечные Этери Тутберидзе теперь занимаются в академии Евгения Плющенко.

— У нас были хорошие отношения, но скорее в тренировочной среде, мы никуда на выходных вместе особо не ездили, — сказала Щербакова. — И они сохранились, на контрольных прокатах в раздевалке мы были рядом, нормальное общение, никаких проблем. Никаких изменений из-за произошедшего не было. Между нами нет напряжения, общаемся так же. (Дмитрий Кузнецов)