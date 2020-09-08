«С такой хрупкой, но с сильной волей». Исинбаева показала фото с Загитовой

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала фото с фигуристкой Алиной Загитовой.

Фото было сделано во время съемок шоу «Ледниковый период», где Загитова будет выступать в роли ведущей.

— С обоятельной, привлекательной, такой юной, хрупкой, но с сильной волей и полной уверенностью в себе. Алина, ты умница! Горжусь тобой! — написала Исинбаева в Instagram.