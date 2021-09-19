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Допинг

РУСАДА повторно проверило на допинг фигуристов Степанову и Букина

10:43
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Действующие чемпионы России по фигурному катанию в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин были повторно проверены на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2021 году, сообщает ТАСС.

Первый раз Степанова была проверена на допинг в марте, Букин — в январе. Также с января по август дважды проходил тестирование фигурист-одиночник Михаил Коляда. Всего с июля по август вместе со Степановой, Букиным и Колядой проверку на допинг прошли еще семь фигуристов, среди них — Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Майя Хромых и Евгений Семененко.

Всего с начала года РУСАДА протестировало 17 российских фигуристов. В первом полугодии допинг-контроль прошли одиночники Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Артур Даниелян, Даниил Самсонов и Дарья Усачева, выступающие в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12443249

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Иван Торопцев все материалы автора

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