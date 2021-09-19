Плющенко: «Систему подготовки я выстраиваю так, как было у Мишина»

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко прокомментировал результат своей подопечной Анастасии Зининой на этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске. Спортсменка заняла второе итоговое место (206,20 балла).

«Короткую программу Насти по пятибалльной системе оцениваю на троечку, — приводит слова Плющенко пресс-служба ФФККР. — И даже не в силу того, что аксель в два с половиной она перекрутила, в тройной пошла, потому что сейчас мы изучаем аксель в три с половиной, четверной сальхов -- я говорю об общей картине, как она каталась. Вращения, хореография, эмоции, что очень важно, и Настя может больше.

По произвольной — прекрасно был исполнен первый четверной. За второй, конечно, можно было побороться, и нужно было побороться. Но есть моменты, я не хотел бы все рассказывать, но мы сейчас немножечко поменяем систему подготовки. Есть у меня мысли, над чем мы будем работать дальше, как мы будем работать дальше.

Девочка хорошая, хорошая спортсменка. Мне она нравится своей работоспособностью, как она включается в рабочий процесс. Когда Настя летом пришла ко мне, я посмотрел ее тренировки, система была совершенно другая и вообще другой тренировочный процесс. Мне приходится это менять, потому что я все равно иду и придерживаюсь системы Алексея Николаевича Мишина — я 20 лет работал с ним. И в этой системе ничего не хочу менять. Да, я вношу какие-то свои корректировки. Это нормально. Так и должно быть. Но система подготовки, все упражнения, взаимодействие с тренером — все это я выстраиваю так, как было у Мишина. Поначалу ребятам, которые приходят к нам из других школ, это непривычно и необычно. Но у нас получается. Подбирается хорошая команда. И сейчас надо пахать, работать дальше".

Также Плющенко поделился эмоциями от выступления других российских фигуристок.

«То, что показали российские девочки на этом «Гран-при» — здорово. Самоделкина выдала великолепный прокат. То, что наши девочки катают программы с таким контентом — классно. Это фантастика. Это рост. Акатьева — умница. Прекрасные три с половиной, четверные прыжки. Мы смотрим на наших соперниц и тоже трудимся, работаем. Нельзя останавливаться, надо двигаться вперед».

Первое место заняла Софья Акатьева, которая набрала по сумме двух программ 233,08 балла. Замкнула тройку Софья Самоделкина (202,39).