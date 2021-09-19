Трусова стала победительницей турнира в США
04:35
Российская фигуристка Александра Трусова завоевала золотую медаль на турнире U.S. International Classic в Норвуде.
17-летняя россиянка по итогам короткой и произвольной программ набрала 216,80 балла. Второе место заняла кореянка Пак Ен Чон (212,40), замкнула тройку призерок американка Габриэлла Иццо (182,76).
Ранее россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли второе место в танцах на льду.
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