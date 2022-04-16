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Сегодня, 20:12

Рудковская сообщила о состоянии фигуриста Семененко после жуткого падения на шоу

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Продюсер и ведущая шоу «Союз чемпионов» Яна Рудковская сообщила о состоянии Евгения Семененко после падения на гала-концерте.

— Евгений в сознании. Думаю, что все будет нормально. Но его необходимо эвакуировать и оказать грамотную помощь, — заявила Рудковская.

Семененко увезли на каталке после шоу. После исполнения четверного сальхова Евгений упал, ударился головой об лед, попытался встать, но упал в зрителей в первом ряду.

Евгений Семененко
Яна Рудковская
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