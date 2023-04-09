Рудковская назвала шоу Тутберидзе «прекрасным»

Известный продюсер и организатор шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Яна Рудковская рассказала о концепции своего шоу и высказалась о конкурентах.

— Мы хотели отличаться, — сказала Рудковская. — У нас сейчас есть очень много прекрасных шоу, у наших конкурентов. Конечно, делать показательные выступления... Я не говорю, что они плохие, они отличные. Прекрасное шоу у Ильи Авербуха, прекрасное шоу у Этери Тутберидзе. Но мы захотели отличаться. Наши ребята катали не свои программы, которые могли бы увидеть зрители на соревнованиях, по телевизору. Мы хотели сделать так, чтобы они увидели что-то новое, попали в небольшую сказку на льду.

Ранее Рудковская объяснила, почему Александра Трусова не будет прыгать четверной лутц на шоу Плющенко.