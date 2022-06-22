Тренер Волков об отстранении российских фигуристов: «Даже в СССР не было такого. Жалко спортсменов»

Российский тренер по фигурному катанию Александр Волков рассказал, сложнее ли стало тренировать спортсменов после отстранения от международных турниров.

— Вам сложнее стало теперь тренировать? Спортсмены теряют мотивацию?

— Я сам пытаюсь их мотивировать, и они стараются сами себя подбадривать. Жизнь же не кончается. Да, безумно обидно, что нас отстранили. Я надеюсь, что жизнь вольется в нормальное русло. И Россию должны вернуть во все турниры. Отстранены-то все, кроме тенниса, если брать олимпийские виды, да энхаэловцев (также остались на международных стартах велогонщики и дзюдоисты. — Прим «СЭ»).

— Другие спортсмены не думают над тем, чтобы найти другую страну для выступлений? Мысль-то логичная.

— Мысль логичная, согласен. Но пока, слава богу, нет. Все просто надеются, что это поскорее закончится. Даже в Советском Союзе не было такого, чтобы отстраняли советских спортсменов, хотя коммунистический режим не любили. Но уважали. И спортсмены наши выступали везде, страну никто не закрывал. А сейчас закрыли всю страну. Жалко спортсменов. Ладно еще тренеров, это полбеды, но спортсмены здесь при чем? Никто не хочет всю жизнь кататься на Кубке России. Они идут годами к более значимым вершинам — чемпионаты мира, Европы, Олимпиады, Гран-при.

Волков несколько лет работал в «Хрустальном», затем трудился в «Ангелах Плющенко», а теперь ведет собственную академию.