Навка о бое Загитовой с Батыргазиевым: «Очень боюсь за здоровье Алиночки»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что фигуристка Алина Загитова проведет шоу-поединок по боксу с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым.

«Мне сложно представить, каким образом этот бой будет происходить. Возможно, это будет показательное выступление, уже отрепетированное. В любом случае зрителю будет интересно за этим наблюдать. Я прекрасно отношусь к этому, почему бы и нет? Алиночка прекрасная молодая девочка. У нее тот самый возраст, когда надо что-то пробовать. Единственное, я очень боюсь за ее здоровье. Главное, чтобы вернулась к нам целой и невредимой», — сказала Навка «СЭ».

Поединок между спортсменками состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта города Москвы.