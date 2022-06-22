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Сегодня, 12:33

«Глаза опухли, ничего не вижу»: Загитова пожаловалась на состояние здоровья

Загитова пожаловалась на состояние здоровья
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова пожаловалась на состояние здоровья.

Спортсменка выложила в Telegram видео, в котором объяснила подписчикам, почему на последних фотографиях у нее опухшее лицо.

«Под последним постом было очень много комментариев о том, что с моим лицом. На протяжении уже 4 лет иногда по каким-то непонятным дням я просыпаюсь с опухшими глазами. Иногда бывает, что вообще не вижу ничего. Сегодня как раз был такой день. Я проверялась у многих врачей, но непонятно, с чем это связано. Это сегодня еще мой лучший вариант», — сказала Загитова.

Ранее стало известно, что спортсменка проведет шоу-поединок по боксу с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым.

20-летняя Загитова становилась чемпионкой Олимпиады в Пхенчхане-2018 в одиночном женском катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Также фигуристка является чемпионкой мира и Европы.

Алина Загитова
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