Российский фигурист заявил, что от отечественного футбола сложно получать удовольствие
12:28
Российский танцор, уроженец Харькова Девид Нарижный в интервью после ритм-танца на контрольных прокатах сборной высказался о российском футболе и матче Россия — Украина на чемпионате Европы по волейболу.
— За кого буду болеть в матче Россия — Украина? Ох, не знаю, я вообще не очень слежу за этими видами спорта — футбол, волейбол, — отметил Нарижный. — Не то чтобы не понимаю смысл, но не получаю удовольствия. Да, безусловно, от российского футбола в принципе сложно получать удовольствие. Но болеть буду скорее за Россию. На Украине меня помнят, много знакомых осталось. Но не могу сказать, что прямо пишут болельщики. Не знаю, есть ли они там.
Читайте также
Загитова будет ведущей вместе с Медведевой, а для Соловьева нашли новую Бузову? Чем удивит новый «Ледниковый период»
Падение в пропасть. Российскому игроку прочили яркое будущее в НХЛ, а теперь в 25 лет он никому не нужен
«Готовился подняться на башню, когда ее протаранил самолет». Легендарный пловец чуть не погиб во время теракта в Нью-Йорке
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю