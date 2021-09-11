Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Российский фигурист заявил, что от отечественного футбола сложно получать удовольствие

12:28

Российский танцор, уроженец Харькова Девид Нарижный в интервью после ритм-танца на контрольных прокатах сборной высказался о российском футболе и матче Россия — Украина на чемпионате Европы по волейболу.

— За кого буду болеть в матче Россия — Украина? Ох, не знаю, я вообще не очень слежу за этими видами спорта — футбол, волейбол, — отметил Нарижный. — Не то чтобы не понимаю смысл, но не получаю удовольствия. Да, безусловно, от российского футбола в принципе сложно получать удовольствие. Но болеть буду скорее за Россию. На Украине меня помнят, много знакомых осталось. Но не могу сказать, что прямо пишут болельщики. Не знаю, есть ли они там.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Читайте также

«Локомотив» — «Крылья Советов»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Загитова будет ведущей вместе с Медведевой, а для Соловьева нашли новую Бузову? Чем удивит новый «Ледниковый период»
Падение в пропасть. Российскому игроку прочили яркое будущее в НХЛ, а теперь в 25 лет он никому не нужен
«Готовился подняться на башню, когда ее протаранил самолет». Легендарный пловец чуть не погиб во время теракта в Нью-Йорке
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд