Российский фигурист заявил, что от отечественного футбола сложно получать удовольствие

Российский танцор, уроженец Харькова Девид Нарижный в интервью после ритм-танца на контрольных прокатах сборной высказался о российском футболе и матче Россия — Украина на чемпионате Европы по волейболу.

— За кого буду болеть в матче Россия — Украина? Ох, не знаю, я вообще не очень слежу за этими видами спорта — футбол, волейбол, — отметил Нарижный. — Не то чтобы не понимаю смысл, но не получаю удовольствия. Да, безусловно, от российского футбола в принципе сложно получать удовольствие. Но болеть буду скорее за Россию. На Украине меня помнят, много знакомых осталось. Но не могу сказать, что прямо пишут болельщики. Не знаю, есть ли они там.