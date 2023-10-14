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Сегодня, 15:15

Российский фигурист Савосин объяснил, почему не захотел брать гражданство Казахстана

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Роман Савосин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Роман Савосин вышел на первые крупные соревнования после паузы, начавшейся в декабре 2021 года, и выиграл короткую программу на этапе «Гран-при России» в Уфе (100,89 балла). Несколько месяцев он провел в Казахстане, но не перешел в сборную этой страны.

— Как назвать произошедшее? Я рад. Просто рад, что вернулся и так хорошо получилось проехать. Насколько изменилась мотивация после перерыва? Подход немножко изменился, восприятие того, ради чего я катаюсь, тренируюсь, выступаю. Мне сейчас это больше в удовольствие, наверное, я больше для себя катаюсь, а не на результат.

Ожидал ли, что выбью сотку? Я понимал, что я могу. Первому месту, честно, не удивился. Я знаю, на что я способен. Не всегда, к сожалению, получается это показать.

Казахстан? Наверное, была возможность выступать за эту страну, но я даже не пробивал этот вопрос. Не было такой цели изначально. Поехать на чемпионат мира — конечно, важно, но я об этом не думал. Можно сказать, фигурное катание у меня сейчас хобби. Как зарабатывать деньги? Найдутся способы. (Смеется.) — сказал Савосин.

Фигурное катание
Роман Савосин
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