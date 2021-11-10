Российский фигурист назвал причину разницы в результатах между мужчинами и женщинами

Фигурист Артур Дмитриев в интервью «СЭ» высказался о выступлениях российских одиночников и отметил прогресс Михаила Коляды.

— Недавно Михаил Коляда в Турине выступал и вызвал волну дискуссий. Говорят, он способен на гораздо большее, чем показывает. И вообще, вы как одиночник можете сказать, почему у нас девушки выигрывают, а ребята не могут?

— У девушек и парней разная физиология. Это глубокая тема. Если коротко — парни наши тоже прыгают лутцы, но девочки это делают в более раннем возрасте. Немного по-другому у них все работает.

Почему девушки все выигрывают, а парни не могут? Давайте конкретно разберемся. Тот же Коляда. Он ведь неплохо себя показал. В этом сезоне он прыгает и сальхов, и тулуп, в прошлом был только тулуп. Почему он стоит на месте? Видно же, что он, наоборот, наращивает обороты. Да, форма не та, может, еще не скатан достаточно. Но хорошо, что эти степ-ауты произошли сейчас, а не на Олимпиаде.

Дмитриев — единственный в истории фигурист, который делал попытку прыгнуть четверной аксель на соревнованиях. На чемпионате России-2018 он занял пятое место.

Полностью интервью с Артуром Дмитриевым можно прочитать здесь