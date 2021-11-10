Российский фигурист заявил о намерении сделать четверной аксель
Российский фигурист Артур Дмитриев-младший в интервью «СЭ» назвал четверной аксель одной из целей после возобновления карьеры. Это самый сложный прыжок в фигурном катании и единственный, который остался непокоренным для фигуристов.
— По здоровью я себя чувствую хорошо, мне ничего не мешает. Операция была давно, в 2015-м, проблемы позади. Будем набирать поэтапно форму, если мы подготовим тело, то я не вижу никаких препятствий для исполнения четверного акселя. У меня есть все возможности для восстановления своего контента, мы работаем над этим, главное — не торопиться.
Дмитриев единственный в истории фигурист, который заявлял четверной аксель на соревнованиях, однако тогда он недокрутил целый оборот.
Полностью интервью с Артуром Дмитриевым можно прочитать здесь
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