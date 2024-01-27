Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:40

Семененко примет участие в ледовом спектакле к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», российский фигурист, двукратный чемпион страны Евгений Семененко выступит в ледовом шоу Ильи Авербуха 28 января в Санкт-Петербурге, приуроченном к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Также в роли участника рассматривался Петр Гуменник, но он выступает во время шоу на чемпионате Санкт-Петербурга. Еще одними участниками торжественного мероприятия станут победители Гран-при России Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

До этого было известно об участии в спектакле в Ледовом дворце Камилы Валиевой, для которой Илья Авербух поставил две новые программы, и Марка Кондратюка, а также опытных участников шоу Авербуха Алексея Ягудина, Оксаны Домниной, Алексея Тихонова и других.

Спектакли состоятся в 13:00 и 18:00 о московскому времени.

Евгений Семененко
3
0
Читайте также
Умерла актриса Вера Молчанова
Путин заявил о намерении России сделать всё для окончательного искоренения нацизма
На Украине признали подлинность списка военнопленных на борту сбитого Ил-76
Бойцы ВС РФ захватили натовский БТР в бою под Артемовском
Популярное видео
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатов — о падении фигуристки Симоновой: «Она хорошо «прилегла». Я тоже сегодня летел интересно»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости