Семененко примет участие в ледовом спектакле к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Как стало известно «СЭ», российский фигурист, двукратный чемпион страны Евгений Семененко выступит в ледовом шоу Ильи Авербуха 28 января в Санкт-Петербурге, приуроченном к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Также в роли участника рассматривался Петр Гуменник, но он выступает во время шоу на чемпионате Санкт-Петербурга. Еще одними участниками торжественного мероприятия станут победители Гран-при России Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

До этого было известно об участии в спектакле в Ледовом дворце Камилы Валиевой, для которой Илья Авербух поставил две новые программы, и Марка Кондратюка, а также опытных участников шоу Авербуха Алексея Ягудина, Оксаны Домниной, Алексея Тихонова и других.

Спектакли состоятся в 13:00 и 18:00 о московскому времени.