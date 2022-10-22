Российские фигуристы Морозов и Нарижный опровергли слухи о смене спортивного гражданства

Российские танцоры Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный рассказали корреспонденту «СЭ» о слухах о смене спортивного гражданства.

Морозов: — Я получила травму. Поэтому пропустили контрольные прокаты, чтобы восстановиться и соревноваться нормально. Из формы не выпадала.

Нарижный: — Поездка в США? Мы там были, тренировались с Николаем Морозовым, все лето там тренировались.

Морозов: — В сезоне мы не планируем ездить туда. Может, летом, чтобы поработать с папой над программами.

Морозов: — Планы менять гражданство? Как видите, мы же здесь выступаем. Если мы стоим в символике России, то странный вопрос, если честно. Дэйв Лиз? Такого блогера не читаем. Мы не планируем менять гражданство. Если бы планировали, уже бы выступали за другую страну.