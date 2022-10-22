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Сегодня, 14:22

Российский фигурист рассказал о переживаниях за бабушку в Харькове

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российский танцор Дэвид Нарижный ответил корреспонденту «СЭ» на вопрос о переживаниях из-за событий на Украине. Нарижный родился и провел детство в Харькове.

«Я телевизор в принципе не смотрю, не слежу. Для меня немного печальные новости, потому что там осталась бабушка, которая была со мной все детство. У нее сейчас трудное время, да. Но я никак не могу повлиять на это и не вижу смысла поднимать эту тему, ее мусолить. Мы здесь, чтобы кататься», — сказал Нарижный.

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