«Вовремя купила». Туктамышева выложила в Instagram фотографию в новой машине
Туктамышева выложила в Instagram фотографию в новой машине
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в Instagram фотографию в новом автомобиле.
«Вовремя купила», — написала Туктамышева в сторис.
Елизавета Туктамышева сторис в Instagram.
Фото Instagram
Ранее стало известно, что 25-летняя фигуристка примет участие в Кубке Первого канала, который пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.
Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером чемпионата мира 2021 года.
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