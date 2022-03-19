«Вовремя купила». Туктамышева выложила в Instagram фотографию в новой машине

Туктамышева выложила в Instagram фотографию в новой машине

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в Instagram фотографию в новом автомобиле.

«Вовремя купила», — написала Туктамышева в сторис.

Елизавета Туктамышева сторис в Instagram. Фото Instagram

Ранее стало известно, что 25-летняя фигуристка примет участие в Кубке Первого канала, который пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером чемпионата мира 2021 года.