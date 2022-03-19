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Сегодня, 17:49

«Вовремя купила». Туктамышева выложила в Instagram фотографию в новой машине

Туктамышева выложила в Instagram фотографию в новой машине
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елизавета Туктамышева.
Фото Instagram
Елизавета Туктамышева сторис в Instagram.
Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в Instagram фотографию в новом автомобиле.

«Вовремя купила», — написала Туктамышева в сторис.

Елизавета Туктамышева сторис в Instagram. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева сторис в Instagram.
Фото Instagram

Ранее стало известно, что 25-летняя фигуристка примет участие в Кубке Первого канала, который пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером чемпионата мира 2021 года.

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