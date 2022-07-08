Российская фигуристка рассказала об идее создания комиссии по защите спортсменов в рамках федерации

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» назвала варианты решения проблем в фигурном катании, связанных с конфликтами между наставниками и спортсменами. Ранее Елизавета Нугуманова пожаловалась на унижения со стороны тренера Евгения Рукавицына, проблемы с питанием и психологическое давление тренера чувствуют на себе многие спортсменки.

— Нам нужен свой SafeSport? (Американская организация, защищающая права спортсменов, чаще звучит в контексте абьюза или домогательств. — Прим. «СЭ».)

— Интересный вопрос... Например, что можно было бы сделать в случае с Нугумановой? Здесь должна быть четкость границ между тренером и спортсменом, полная договоренность, чтобы конфликтов не происходило. И, насколько я знаю, предпринимались попытки создать некую комиссию спортсменов в рамках нашей федерации, где обсуждались бы такие насущные проблемы. Идея такая была. Не знаю, в какой она сейчас стадии. Но она правильная — можно было бы разрешать бытовые проблемы во время соревнований.

— Наверное, здесь сказывается наша антистукаческая культура. Доносов достаточно, и люди ябед не любят.

— Надо просто разделять ситуации. В отдельном случае жалоба может оказаться во благо всем. Есть же проблемы РПП, нарушения психологического здоровья девочек. Вроде бы считается неправильным ныть про эти проблемы, но, если разобраться, надо про них говорить, иначе она не начнет решаться.

— Тренера тебе скажут: «Она должна похудеть, чтобы прыгать. Не моя проблема».

— Есть выход — диетологи. В группах у нас их нет, только в ФМБА при осмотре спортсменов, ну и в частном случае ты можешь обратиться. К сожалению, на постоянной основе культуры работы с диетологами нет. А ведь фигурное катание в России на крутом уровне, почему бы и не начать? С Тиффани [Загорски] же ездит визажист. У нас есть классные врачи в сборной, компетентные. Почему бы не добавить в штат нутрициолога, диетолога? Спортсмены должны быть услышаны.

Полностью интервью с Бетиной Поповой читайте здесь.