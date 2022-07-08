Российская фигуристка заявила, что не понимает, зачем нужен спорт

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в разговоре с «СЭ» откровенно рассказала о сомнениях в необходимости занятиями спортом.

— Не знаю, как ты в роли тренера разговариваешь с родителями-фанатиками. По-моему, даже непросто объяснить, зачем быть спортсменом, когда можно учиться.

— Я тоже к спорту сейчас так же отношусь. Я не очень понимаю, зачем нужен спорт обществу, да. К ЗОЖу это имеет очень отдаленное отношение. Здоровый образ жизни — это физкультура, а не спорт высших достижений. Хотя у меня есть в группе девушка, которая пошла заниматься фигурным катанием, танцами, именно насмотревшись фигурного катания, и не собирается быть спортсменкой.

— Наверное, у большинства подобные мысли про спорт еще в переходном возрасте.

— Да, в 12-17 лет больше всего детей уходит. Случаются первые серьезные травмы и поиски себя. Многое зависит от того, какова твоя позиция в группе — отношения с детьми, тренерами. У нас, например, часто бывало, когда у тренера явный любимчик. Ты можешь разбиться в лепешку, но тебе не завоевать внимание, потому что ты — не любимчик.

Полностью интервью с Бетиной Поповой читайте здесь.