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Сегодня, 11:29

Платье в полосочку и озорная улыбка: российская фигуристка Медведева показала как выглядела в 4 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева показала свою детскую фотографию.

23-летняя спортсменка опубликовала снимок в платье в полосочку и подписала: «Контент в Питере не снимала, поэтому вот вам четырехлетняя я».

Медведева является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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