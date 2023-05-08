Платье в полосочку и озорная улыбка: российская фигуристка Медведева показала как выглядела в 4 года

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева показала свою детскую фотографию.

23-летняя спортсменка опубликовала снимок в платье в полосочку и подписала: «Контент в Питере не снимала, поэтому вот вам четырехлетняя я».

Медведева является двукратной серебряной призеркой Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.