Авербух поделился мнением о том, что три сильнейших дуэта России собрались у Жулина

Основатель «Ледникового периода» Илья Авербух высказался о том, что в группе Александра Жулина собрались сильнейшие танцевальные дуэты России.

«Хорошо ли это, что все топовые дуэты собрались в один центр силы? Ну есть канадский центр силы, например. И я думаю, что танцы — это такая специфическая история: здесь очень важно быть внутри, — сказал Авербух. — К тому же не надо забывать, что в этом сезоне мы еще не видели Диану Дэвис и Глеба Смолкина.Также я считаю очень сильной и перспективной парой Кагановскую и Ангелопола. Так что ничего дурного в переходах к Саше Жулину я не вижу», — приводит «Газета.Ru» слова Авербуха.

В группе Жулина тренируются Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.